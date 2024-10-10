Российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на слова местных жителей, сообщил, что ночью БПЛА атаковали аэродром «Ханская» вблизи города Майкоп, опубликовав соответствующие кадры.

После прилета рядом с авиабазой произошло возгорание, что зафиксировала система мониторинга пожаров NASA. Telegram-канал опубликовал фотографию пожара, информирует «НБН».

Фото – t.me/astrapress

Утром власти республики заявили об эвакуации жителей поселка Родниковый, который прилегает к военному объекту. В оборонном ведомстве РФ подтвердили ночную атаку беспилотников на Россию, однако не сообщали о пожаре на авиабазе в Адыгее.

В то же время глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что в результате прилета по аэродрому армии Путина был уничтожен склад горюче-смазочных материалов.

Напомним, в ночь на 9 октября в Брянской области «бавовна» посетила склад ГРАУ российского оборонного ведомства. Оккупанты хранили на территории объекта КАБы и боеприпасы, полученные от Северной Кореи.