В среду, 16 октября, день ангела празднуют Иван, Георгий, Алексей, Евгений и Леонтий. Мальчика, который родился сегодня, можно назвать одним из этих прекрасных имен, сообщает «НБН» со ссылкой на ТСН.ua.

Православные украинцы в этот день чтят память мученика Лонгина. Святой был римским сотником, который стал свидетелем распятия Иисуса. Лонгин признал Христа Сыном Божьим и уверовал в Него.

Святой активно проповедовал Евангелие, из-за чего его начали преследовать. Лонгина арестовали за активное распространение христианства и подвергли жестоким пыткам, однако он не отказался от своей веры, несмотря на тяжелые страдания. Стойкость мученика стала символом непоколебимой веры, она вдохновляет других не отрекаться от своих убеждений.

Наши предки верили, что сегодня нельзя смеяться над несчастьем других, говорить неприятности, ругаться. Также не рекомендуется заниматься рукоделием, проводить все время дома и брать в руки чужие предметы – это может привести к неприятностям.

Кроме того, стоит воздержаться от дел, которые содержат неопределенность и риск, а важные встречи лучше перенести на другой день, поскольку они могут завершиться не так, как вы ожидаете.

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