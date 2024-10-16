Представитель 15-й бригады Нацгвардии Украины в эфире национального телемарафона сообщил о ситуации в районе Селидово Донецкой области. Миловидов рассказал, что вблизи города ВС РФ активизировали штурмы с применением бронированной техники, информирует «НБН».

По словам подполковника, в зоне ответственности бригады «Кара-Даг» продолжаются «накаты разной степени» пехоты армии Путина, не ни дня без атак захватчиков.

Кроме того, россияне начали усиленно пытаться продвинуться за счет бронетехники. Пресс-офицер уточнил, что в нескольких случаях были 2-3 единицы, а иногда враг проводил и более массированные штурмы с 8 единицами техники.

Представитель 15-й бригады отметил, что такую тактику ВС РФ чаще используют на южном направлении – участок фронта Цукурино-Украинск. Здесь захватчики пытаются найти слабые места обороны и продвинуться.

Однако поскольку поселка Михайловка, через который они идут, уже почти не существует, они движутся по открытой местности. В результате Силы обороны оперативно обнаруживают врага и ликвидируют его.

Напомним, офицер 59-й ОМПБр рассказал о тактике наступления путинских оккупационных войск на Покровском направлении.