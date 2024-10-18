Сегодня именины празднуют Елизавета, Злата, Давид, Лука, Гавриил, Иосиф, Андрей, Семен, Федор, Николай и Сергей. «НБН» рассказывает, что означают некоторые из этих имен и какой характер у их обладателей.

Елизавета с еврейского означает «Бог – моя клятва» или «Божье обещание». Носители этого имени обладают острым умом, решительностью, независимостью, утонченностью, силой, но одновременно и сочувствием и эмпатией.

Злата (аналог имени Голда – с еврейского «золото») известна своей жизнерадостностью, оптимизмом, целеустремленностью и щедростью.

Давид (еврейское «любимый», «дорогой») – это лидер, храбрый человек, который может проложить себе путь к успешной жизни и влиянию.

Лука (с латинского «свет») легко находит общий язык с окружающими, умеет тщательно планировать, благодаря чему в работе добивается успехов, главным приоритетом в жизни для него является семья.

Обладатель имени Гавриил (древнееврейское «моя мощь – Бог», «сила Божия») – упорный человек с высокими амбициями, коммуникабельный, умеет владеть собой, прекрасный руководитель.

Согласно народным верованиям 18 октября запрещено брать деньги взаймы, хвастаться достижениями, пробовать острые блюда, сплетничать. Также сегодня не стоит поднимать незнакомые вещи с земли, в противном случае вы можете навлечь на себя чужую беду. Женатым парам нельзя конфликтовать, так как ссора может затянуться на год и даже закончиться расставанием.

Ранее мы раскрывали значение имен Ян, Семен, Денис, Дмитрий, Лукьян и Иван.