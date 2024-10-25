Представитель Сил обороны Юга в эфире национального телемарафона напомнил, что около месяца назад захватническая армия Путина начала обстреливать авиабомбами центр Запорожья. Город расположен в более 30 километрах от линии соприкосновения, информирует «НБН».

Волошин объяснил, что это свидетельствует о том, что враг внес изменения в конструкцию КАБов, увеличив их дальность. Это позволило путинским оккупационным войскам применять это оружие для нанесения ударов по областному центру и другим населенным пунктам нашей страны, которые расположены недалеко от линии боевого соприкосновения.

Он уточнил, что зона применения этого оружия армии страны-агрессора значительно возросла. В ВСУ фиксировали применение таких авиабомб и в других регионах, в частности на Харьковщине и Донетчине.

Как сообщалось, в 59-й ОМБр оценили угрозу наступления «второй армии мира» на Запорожье.