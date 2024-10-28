В понедельник, 20 октября, день ангела у Анны, Степана, Арсена, Георгия, Максима, Николая, Ивана и Дмитрия. Ребенку, который родился сегодня, можно выбрать одно из этих имен, «НБН» рассказывает о значении некоторых из них:

Имя Анна с древнееврейского языка означает «благосклонность» или «благоволение», относится к числу «аристократических» – это имя имели выдающиеся исторические личности. Носительницы этого имени отличаются особой добротой, трудолюбием, кротостью, естественным артистизмом, им присуща жизненная мудрость.

Имя Степан древнегреческого происхождения, означает «венок», «венец», «корона». Обладатель этого имени – серьезный, привлекательный мужчина, который не боится трудностей и имеет задатки для бизнеса. В семейной жизни – опора и защита.

Арсен – армянское имя, которое означает «благородный воин». Такой мужчина отличается решительностью, целеустремленностью, трудолюбием, умением решать сложные задачи и преодолевать непреодолимые препятствия. Способен вести людей за собой.

Георгий (с древнегреческого «земледелец») – большой аккуратист, ответственный, старательный скромный, честный, щедрый, великодушный человек. Обладает отличной памятью и умеет хранить секреты.

Имя Максим имеет римские корни и означает «большой». Носители этого имени – уверенные в себе, коммуникабельные, умеют подать себя, стремятся добиться значительного места в обществе и хотят достичь материального благополучия.

Сегодня запрещено думать о плохом, выяснять отношения, ругаться, врать и отказывать другим в помощи. Наши предки верили, что в этот день нежелательно пить алкоголь, так как это может привести к беде или несчастью. Кроме того, они воздерживались от того, чтобы плохо говорить об умерших, считая, что это помешает их душам обрести покой.

Ранее мы рассказывали о значении имен Иван, Дмитрий и Николай.