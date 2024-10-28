В понедельник, 28 октября аналитики DeepState сообщили, что в Донецкой области путинские оккупационные силы захватили город Горняк. В 2018 году в этом населенном пункте Украина построила самую высокую в стране телебашню высотой 190 метров, которая позволяла транслировать программы на ВОТ региона, информирует «НБН».

По словам экспертов, кроме того войска Российской Федерации на фронте в области продвинулись в городе Селидово, в селах Богоявленка, Новоукраинка, а также в районах сел Шахтерское и Новоалексеевка.

Напомним, 24 октября аналитики сообщили, что оккупационная армия Путина за сутки захватила почти половину города Селидово. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец прокомментировал ситуацию в населенном пункте. Военный эксперт объяснил, почему Силам обороны Украины придется оставить город.