Криволап заявил, что войска Российской Федерации не способны истощить украинскую противовоздушную оборону регулярными массированными атаками на страну с использованием дронов-камикадзе «Шахед», информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По словам эксперта, ПВО Украины состоит из 5 эшелонов: мобильные огневые группы, ЗРК типа ракет на базе Hydra-70, ЗСУ Gepard, Skynex и другие, средства противовоздушной обороны с РЛС и комплексы Patriot, IRIS-T, NASAMS.

Он уточнил, что последний эшелон защитники не привлекают к отражению атак ударных БПЛА, обычно дроны-камикадзе уничтожают мобильные огневые группы, кроме того, для этой цели используются радиоэлектронная борьба, а также зенитные ракетные комплексы малого радиуса действия.

Криволап добавил, что россияне не могут массированными запусками беспилотников истощить нашу ПВО, однако такие атаки истощают украинцев, которые постоянно нервничают из-за регулярных ночных тревог.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, сколько дронов применили войска страны-агрессора по украинским военным и гражданским объектам в прошлом месяце.