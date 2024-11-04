Андрющенко в эфире «24 канала» сообщил о последствиях поражений объектов во временно захваченном Бердянске в результате удара Сил обороны, а также деятельности украинского сопротивления, информирует издание «НБН».

По словам чиновника, прилет по порту в городе 31 октября повредил один из кораблей «второй армии мира». После атаки россияне начали все суда выводить оттуда, сейчас ни одного в порту нет.

Кроме того, в результате удара по подстанции в Бердянске объект остался без электроснабжения. Советник мариупольского мэра объяснил, что, поскольку порт обесточен, враг не может проводить погрузочно-разгрузочные работы. На месте атаки захватчики делают ремонт, однако неизвестно, сколько он продлится.

Также в тот день «бавовна» посетила промышленные склады, в результате чего были ранены российские «освободители».

Андрющенко напомнил, 27 октября движение сопротивления совместно с ГУР МОУ взорвали железнодорожный мост, тогда же вблизи Токмака был прилет по поезду, который перевозил топливо автоцистернами, несколько из них полностью сгорели.

Чиновник считает, что поражение объектов ВС РФ 27 и 31 октября нужно рассматривать как звено единой цепи уничтожения логистики «второй армии мира» на ВОТ Украины.

Напомним, 1 ноября в РФ пожаловались на удар по нефтебазе в Ставропольском крае.