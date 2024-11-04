Согласно народным верованиям, 4 ноября нельзя выносить какие-либо вещи из дома и заводить новые знакомства. Также сегодня не стоит одалживать деньги даже самым близким людям, в противном случае вы навлечете на себя бедность. Не рекомендуется и заключать важные сделки, чтобы вас не постигла неудача.

Наши предки считали, что в этот день по земле ходит нечистая сила, поэтому они сидели дома, не открывали окна и старались лишний раз не выходить на улицу, информирует «НБН».

В понедельник, 4 ноября, по новому церковному календарю день ангела у Ильи, Ивана, Степана, Григория, Александра, Николая, Яна, Симона и Исмаила. Рассказываем о значении некоторых из них:

Илья (с древнееврейского «Бог мой – Господь») – это бесспорный лидер, который непредсказуем в своих решениях и которого невозможно убедить в чем-либо. Этот мужчина смелый, решительный, целеустремленный, готов много работать и обучаться, чтобы поскорее добиться желаемого результата. Веселому и общительному Илье будут рады в любых компаниях.

Ян (древнееврейское «Бог помиловал») обладает сильным и уравновешенным характером, имеет аналитический склад ума, умеет глубоко анализировать ситуацию и старается находить правильный путь к решению проблем. Обладатели этого имени часто выбирают карьеру, достигают успеха в работе. Благодаря чуткости и приветливости такие мужчины – прекрасные друзья и партнеры.

Симон с древнееврейского означает «слушающий» или «услышанный». Такой мужчина готов брать на себя ведущую роль, часто проявляет лидерские качества, ответственный, умеет вдохновить других на достижение общих целей. Легко находит общий язык с окружающими, умеет слушать, поддерживать беседу, открытый и искренний.

Имя Исмаил с древнееврейского означает «да услышит Бог». Этот мужчина щедр, бескорыстен, честен, легко расстается с деньгами. Он обладает замечательной фантазией и незаурядным умом. Исмаил – надежный друг и хороший приятель, легко впускает в свою жизнь новых людей.

Ранее мы рассказывали о значении имен Демьян, Давид, Александр, Ульяна и Елизавета.