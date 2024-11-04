Армия Путина каждую ночь выпускает по Украине дроны-камикадзе «Шахед» и БПЛА неустановленного типа. В то же время оккупанты давно не наносили массированные удары ракетами по стране. Мусиенко объяснил поведение врага, информирует издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По словам эксперта, россияне держат паузу в масштабных ракетных атаках, так как продолжают накапливать соответствующее оружие. Поскольку ВС РФ использовали много ракет для обстрелов нашей страны, им необходимо время для восстановления.

Руководитель Центра военно-правовых исследований считает, что враг завершил необходимые приготовления для возобновления пусков ракет стратегической авиацией, которых не было с 26 августа. Мусиенко предполагает, что страна-агрессор активизирует ракетный террор накануне зимы и будет бить по энергетическим объектам, чтобы создать сложные условия для украинцев.

В то же время оккупанты ежедневно атакую Украину беспилотниками, преследуя три цели. Во-первых, они хотят лишить население сна, что ведет к стрессу и мрачному настроению у граждан. Во-вторых, россияне пытаются разрушить какие-то объекты инфраструктуры, в-третьих, хотят постоянно нагружать силы ПВО Украины.

Эксперт напомнил, что со следующего года государство-террорист столкнется с экономическими проблемами, а производство БПЛА для него дешевле, чем выпуск ракет. Поэтому сейчас оккупанты предпочитают применять против нашей страны именно дроны.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, сколько беспилотников выпустили по Украине захватчики в прошлом месяце и с начала этого года.