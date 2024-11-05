Сегодня в 09:38 в Запорожье прогремел взрыв. Позже глава областной военной администрации в своем Telegram-канале сообщил, что российские захватчики атаковали город – под ударом оказался объект инфраструктуры, там вспыхнул пожар.

По словам чиновника, в результате атаки оккупантов на областной центр погибли 6 человек, 16 – получили ранения, информирует издание «НБН».

Федоров отметил, что пострадавшим предоставляют всю необходимую помощь. Начальник ОВА призвал жителей Запорожья и региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Отметим, что около 09:00 Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения армией Путина баллистики с юга, через несколько минут жителей Запорожья призвали пройти в укрытие.

Как сообщалось, в Силах обороны Украины оценили угрозу наступления путинских оккупационных войск на Запорожье.