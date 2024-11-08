8 ноября – день ангела Марты, Павла, Михаила и Гавриила. Ребенка, рожденного сегодня, можно назвать одним из этих имен, «НБН» рассказывает, что они означают:

Марта с арамейского языка означает «госпожа», «хозяйка», наставница. Обладательница этого имени умная, напористая, уравновешенная, взвешенная, прямолинейная и амбициозная.

Она умеет направить энергию в нужное русло, всегда стремится к поставленной цели, требовательна не только к себе, но и к окружающим, способна повести за собой к успеху весь коллектив. Эта женщина красивая, имеет яркую внешность и знает себе цену.

Павел (с латинского «небольшой», «малый») – добрый и отзывчивый человек, считает своим долгом заступиться за слабого, ищет справедливости. Носитель этого имени не способен на подлость ради собственной выгоды, не терпит натянутых отношений и лжи.

Этот мужчина имеет мягкий характер, но в трудную минуту он способен вести себя героически. Не боится работы, всегда готов взять на себя дополнительные обязанности, не останавливается на достигнутом.

Михаил (с древнееврейского «кто как Бог?») дружелюбный, тактичный, уважает чужие границы и мягко критикует. Этот мужчина имеет обостренное чувство прекрасного, щедрый, добрый, порядочный, готов прийти на помощь.

Из него получается хороший друг, также он трепетно относится к женщинам, может годами добиваться возлюбленную.

Имя Гавриил с древнееврейского означает «крепость Божия» или «сильный благодаря Богу». Эти мужчины имеют очень необычную натуру, они открыты, приветливы и доброжелательны. Обладатель этого имени – рациональная личность, которая всегда поступает взвешенно и умеет держать эмоции под контролем.

Согласно народным традициям, в этот день не следует мыть волосы, иначе вы смоете «ум». Кроме того, сегодня нельзя злословить, ссориться и делать добрые дела в корыстных целях.

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