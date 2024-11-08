Руководитель областной военной администрации в своем Telegram-канале рассказал о последствиях ночных авиаударов по Харькову. Враг атаковал два района города – Салтовский и Шевченковский, информирует издание «НБН».

По словам чиновника, в Салтовском районе российские захватчики обстреляли двенадцатиэтажку – подъезд дома частично разрушен с 1-го по 3-й этаж. Также в результате сброса КАБов получили повреждения многоквартирный жилой дом, 5 авто и выходы станции метро.

Синегубов заявил о 25 пострадавших, которые находятся в легком и среднем состоянии, из них 6 госпитализировали.

Начальник ОВА сообщил, что в Шевченковском районе в результате авиаударов получили повреждения 6 жилых домов, 11 административных зданий, 3 торговых павильона, 4 выхода станции метрополитена и 4 автомобиля.

Фото – t.me/synegubov

Фото – t.me/synegubov

Фото – t.me/synegubov

Фото – t.me/synegubov

Напомним, 6 ноября армия Путина атаковала КАБами Сумщину. В результате авиаударов есть погибшая и пострадавшая. В ДСНС показали кадры последствий атаки ВС РФ.