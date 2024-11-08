Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что ночью над Саратовом противовоздушная оборона РФ ликвидировала БПЛА. По словам путинского чиновника, часть обломков упала на территории промышленной зоны Заводского района города, информирует издание «НБН».

Российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на сообщения жителей Саратова, написал, что после дроновой атаки в районе местного нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. В Сети показали соответствующие кадры.

Фото – t.me/astrapress

Часть горожан утверждает, что якобы горит факел НПЗ, однако, судя по многочисленным видео с предприятия, факел расположен правее места предполагаемого возгорания.

Напомним, 6 ноября беспилотники атаковали порт в российском городе Каспийск. В Сети опубликовали кадры ликвидации БПЛА над населенным пунктом.

Позже очевидцы показали видео дронового удара по пункту базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ. Один из беспилотников мог взорваться на территории объекта.