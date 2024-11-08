В начале прошлого года Украина получила от Варшавы 14 многоцелевых истребителей МиГ-29, однако сейчас польское руководство отказывается передавать Киеву эти самолеты.

Аналитики Defense Express отмечают, что Польша – единственное европейское государство, которое еще имеет боеспособную авиацию этого типа информирует издание «НБН».

В отчете The Military Balance за этот год отмечается, что на начало 2024-го страна имела в распоряжении 11 истребителей МиГ-29, 3 самолета МиГ-29УБ и 48 американских многоцелевых истребителей F-16. Последние Варшава намерена модернизировать, на что получила разрешение от США.

Эксперты объяснили, что польские власти не хотят передавать Украине МиГ-29, так как хочет перестраховаться за их счет на время процесса модернизации F-16. Актуальной для страны остается и угроза агрессии со стороны РФ.

Также, по словам аналитиков, у поляков возникли проблемы с самолетами FA-50, которые они приобрели у Южной Кореи за 3 миллиарда долларов – Штаты до сих пор не разрешили интеграцию американских управляемых ракет AIM-120 к этим машинам.

Ранее отказ Варшавы отправить в Украину МиГ-29 прокомментировал глава МИД Польши Радослав Сикорский.