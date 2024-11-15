В пятницу, 15 ноября, в СМИ распространились сообщения российских пропагандистов о якобы «входе» оккупантов в село Гремяч Черниговской области, где они установили флаг страны-агрессора. На это отреагировал глава ЦПД.

По его словам, вражеские диверсанты даже не перешли разрушенный мост от границы, поэтому с самого начала российские сообщения являются ложью и информационной операцией, информирует издание «НБН».

Коваленко напомнил, что похожая ситуация была в начале лета в селе Рыжевка Сумской области, которое граничит с Россией. В населенном пункте ДРГ РФ установила триколор и сбежала.

Руководитель ЦПД заявил, что угрозы российского вторжения на территорию Черниговщины нет, есть только ограниченная угроза со стороны российских диверсионно-разведывательных групп.

Напомним, в пятницу утром, 15 ноября, Коваленко сообщил, что беспилотники атаковали аэродром оккупантов в Краснодарском крае страны-агрессора.