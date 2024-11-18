В понедельник, 18 ноября, день ангела у Романа, Платона и Николая. Мальчику, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен, «НБН» раскрывает их значение:

Роман (с древнегреческого «сильный», «крепкий», «мощный») с молодости ориентируется на личностный рост, всю жизнь уделяет достижению поставленных целей, выбирая не то, что нравится, а то, что имеет хорошую перспективу.

Этот мужчина умеет доводить дело до конца, он ответственный работник и хороший руководитель. Он умеет располагать к себе окружающих, желанный гость в компаниях. Ценит свободу. Женщина в браке будет за ним как за каменной стеной.

Платон (с древнегреческого «широкоплечий») имеет твердый, даже порой жесткий характер, он бескомпромиссный, считает единственно верным лишь свое мнение. Такой мужчина очень трудолюбивый и всегда держит слово, пользуется успехом у женщин, примерный семьянин.

Николай (с древнегреческого «победитель народов») – непоколебимый в своем покое человек, главные его черты – выдержка и самообладание. Для него в жизни очень важна работа, а также семья, которую он воспринимает семью как одни из критериев оценки своей успеваемости.

В этот день запрещено устраивать веселье, отказывать в помощи нуждающимся, выбрасывать или передаривать детские игрушки, позволять гостям мыть посуду, отправляться в дальнюю дорогу, а также употреблять алкоголь и мясную пищу.

Ранее мы раскрывали значение имен Петр, Дмитрий и Григорий.