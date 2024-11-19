Военачальник в интервью агентству «Укринформ» рассказал, что в начале украинского наступления в Курской области враг любыми способами пытался остановить его продвижение – применял авиацию, делал засады, постоянно бомбил свою территорию.

Однако когда ВСУ вышли на определенные рубежи, ВС РФ перешли к наступлению, пытаясь прорвать украинскую оборону, сообщает «НБН».

По словам Павлюка, сейчас армия Путина применяет тактику малых групп, которые поддерживаются артиллерией. Таким образом враг пробует выбить защитников с их позиций.

Он уточнил, что на отдельных участках фронта в приграничном регионе РФ оккупанты привлекают подразделения численностью до роты (батальона) при поддержке бронированной техники.

Генерал добавил, что такая тактика захватчиков сопровождается существенными потерями живой силы и боевых машин, даже если они достигают успехов. Поэтому командование армии Путина постоянно перебрасывает в регион дополнительные войска с других направлений.

Как сообщалось, аналитик Forbes назвал «рецепт» массовых потерь ВС РФ на Курском направлении.