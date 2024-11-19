Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в ночь на вторник, 19 ноября, в Брянской области государства-террориста был нанесен удар по 67-му арсеналу ГРАУ МО РФ, информирует издание «НБН».

По его словам, на этом складе россияне хранили боеприпасы, в частности северокорейские к их системам, зенитные ракеты, снаряды для реактивных систем залпового огня и КАБы.

Российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на слова жителей города Карачев Брянской области, рассказал, что на объекте прогремел взрыв, после чего начался пожар и произошла детонация.

В то же время в Генштабе Украины подтвердили, что вблизи Карачева был поражен арсенал 1046 центра материально-технического обеспечения.

Напомним, что ранее этот склад атаковали БПЛА в ночь на 9 октября, что также официально подтверждали в Силах обороны.

Как сообщалось, 15 ноября ударные беспилотники атаковали военный аэродром «Крымск» в Краснодарском крае.