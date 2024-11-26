Селезнев в эфире Radio NV рассказал, что еще неделю назад он сообщал, что на юге Запорожской области российская группировка «Днепр» составляет 90 000 оккупантов. 25 ноября в ГУР МОУ сообщили, что количество сил РФ на этом направлении возросло до 130 000 бойцов.

По его словам, такого количества войск недостаточно для атаки на Запорожье, необходимо накопить силы в минимум 300 000 оккупантов, информирует издание «НБН».

При этом, как утверждает эксперт, если враг решит использовать ту группировку, которая есть на сегодня, это может создать серьезные проблемы тактического уровня для ВСУ.

Бывший спикер Генштаба Украины объяснил, что группировкой «Днепр» руководит Михаил Теплинский, этот генерал является самым вменяемым среди российских военачальников.

Также у врага есть постоянная бесперебойная логистика для этих сил. Артиллерия ВСУ после выхода украинских сил из Угледара не достает до железнодорожного узла в Волновахе – ключевого для обеспечения захватчиков на юге Запорожья и Донетчины.

Учитывая эти факторы, Селезнев предупредил о вызове для защитников, кроме того, по его мнению, угроза в будущем будет расти.

Ранее Александр Мусиенко ответил, существует ли угроза окружения и захвата Запорожья.