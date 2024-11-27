Главный разведчик Украины высказался о применении оккупационной армией Путина сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. Эти самолеты в 1990-х годах Российской Федерации передала Украина, информирует издание «НБН».

Генерал отметил, что коррупция, некомпетентность, отсутствие стратегического видения приводят к антигосударственным решениям. По его словам, украинцы как страна и нация, которая платит очень высокую цену в борьбе с российскими захватчиками за свою свободу, не имеют права допускать повторения подобных ошибок.

Военачальник посоветовал соотечественникам ознакомиться с расследованием «Радио Свобода» на эту тему. Журналисты, которые в своем материале использовали информацию и от ГУР МОУ, объяснили, как получилось, что агрессивное государство использует стратегическую авиацию и бьет по городам нашей страны ракетами, переданными Москве Киевом в 1990-х годах.

Напомним, Буданов на заседании Украина-НАТО раскрыл цель атаки оккупантов ракетой «Кедр» на Днепр 21 ноября.