Как пишет военный портал Defence Express, начальник Генштаба Нидерландов Онно Эйхельсхайм в комментарии журналистам издания Breaking Defense заявил, что в НАТО должны избегать отправки большого количества систем в Украину, поскольку у нее не хватает пилотов.

По его словам, в Альянсе должны «сбалансированно смотреть» на то, какие возможности необходимы сейчас, информирует «НБН».

Глава Генштаба считает, что сейчас не имеет смысла передавать для ВСУ и французские истребители Mirage 2000-5. Отказ от отправки такой авиации Эйхельсхайм объяснил «распылением ресурсов и необходимостью поддержки нескольких однотипных систем».

Он убежден, что организации стоит хорошо подготовить украинских военных к работе с F-16, обеспечить запчастями к этим истребителям, логистикой, оружием и деньгами, чтобы эти самолеты работали беспрерывно.

Аналитики Defence Express согласились с мыслью, что унифицированный парк истребителей из одного типа в Силах обороны Украины значительно лучше «зоопарка». Однако с учетом ограниченного количества F-16 при необходимых 126 единиц таких самолетов, для нашей страны «зоопарк» становится условием для выживания.

Напомним, в октябре СМИ сообщали, что в начале следующего года Киеву передадут три истребителя Mirage, вооруженных SСALP и AASM.