Журналисты «24 канала», ссылаясь на собственные источники, заявили, что во временно захваченном Скадовске подорвали УАЗ-96 полка Рогвардии «Ахмат», информирует издание «НБН».

По данным СМИ, на момент взрыва в служебной машине находился заместитель командира – российский оккупант получил серьезные ранения.

Инцидент в Скадовске изрядно напугал «освободителей», им приказали не оставлять свои авто надолго без присмотра в тыловых районах. Кроме того, перед эксплуатацией захватчики должны проверять машины.

Также журналисты узнали, что на левом берегу Херсонщины в 24-м мотострелковом полку ВС РФ дефицит саперов, поэтому россияне занимаются поиском кадров.

Недавнее разминирование для захватчиков не обошлось без потерь – 3 бойцов получили ранения, когда один из них наступил на противопехотную мину «лепесток». Взрыв также повредил лодку. По этой причине враг не может подойти к берегу для проведения ротации.

Напомним, 17 декабря в Москве подорвали начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника. В ФСБ утверждают, что задержали подозреваемого.