В пятницу, 27 декабря, день ангела у Агаты, Александра, Аркадия, Петра, Николая, Игната, Леонида, Симона и Ефима. «НБН» рассказывает о значении некоторых из этих имен:

Агата (с древнегреческого «хорошая», «добрая») – душа компании, остроумная собеседница, девушка с характером. Она независимая, сдержанная, никогда не ориентируется на чужое мнение и не совершает необдуманных поступков, обладает обостренным чувством справедливости.

В сфере бизнеса Агата достигает высот благодаря силе воли, лидерским качествам, амбициозности и грамотно поставленной речи. Эта женщина часто рано выходит замуж, характер ее брака нередко во многом определяют ее отношения с отцом.

Александр (с древнегреческого «защитник людей») часто имеет сильный характер, проявляет себя как вдохновленный лидер. Это уверенный, смелый мужчина, который способен решать сложные задачи и вызовы, благодаря чему достигает высот в карьере.

В отношениях обладатель этого имени – надежный партнер, который готов поддержать любимую в любой ситуации и защитить ее.

Ефим (с древнегреческого «священный», «благочестивый») миролюбивый, добрый, отзывчивый человек. Находит себе применение в разных видах деятельности, добивается всего своим трудом.

В отношениях этот мужчина непостоянен в своих чувствах, ему не нравится рутинность и однообразность, любит короткие романы.

В этот день, согласно народным верованиям, запрещено отказывать в помощи, тяжело работать и употреблять алкоголь.

Напомним, мы раскрывали значение имен Мария и Антонина.