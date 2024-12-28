Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное спикером Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андреем Юсовым на YouTube-канале «Новини.LIVE», украинские дальнобойные беспилотники, теоретически, смогут накрывать вражеские цели, отдаленные от точки запуска на 2 000 километров.

Исходя из слов Юсова, если цель в РФ расположена дальше, чем в 2 000 километрах от украинской границы, то подтверждать или опровергать успешность дронового удара в ГУР не намерены, поскольку официально не комментируют — «когда в большинстве случаев что-то взрывается на России», а лишь готовы добавить, — «взрывается там не просто так».

Спикер ГУР МОУ подчеркнул — вышеописанные инциденты («прилеты») происходят только на объектах, являющихся частью военно-промышленного комплекса, принадлежащих армии Путина или обеспечивающими финансирование, логистику или оборону государства-террориста, и Украина никогда не направляет БПЛА на гражданскую инфраструктуру РФ.

Ранее мы писали о том, что вчера, 27 декабря, в ГУР сообщали результаты удара по полевому штабу армии Путина на Запорожье.