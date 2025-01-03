Нередко многие используют слова «велике дякую» для выражения благодарности, однако не все знают, что это словосочетание является неправильным для украинского языка. Языковед в своем экспресс-уроке объяснил, что не так с этой распространенной фразой и почему ее нужно забыть, информирует издание «НБН».

По словам эксперта «дякувати» – это глагол, который означает действие, так же, как и «спати», «ходити». Эксперт обратил внимание на то, что с глаголами прилагательные не сочетаются, поскольку получаются просто наборы слов. Наверняка вы не слышали, как кто-то говорит «міцне спати» или «швидке ходити».

Согласно правилам грамматики, прилагательные должны сочетаться с существительными, например, «швидка хода», «міцний сон». Следовательно, словосочетание «велике дякую» является неправильным, нужно сказать «велика вдячність».

Учитывая это правило, Авраменко рекомендует для выражения благодарности употреблять фразы «дуже дякую», «щиро дякую» или «дуже вдячний».

Напомним, Авраменко рассказал, как правильно на украинском языке называются элементы постельного белья.