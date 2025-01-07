Австрийский военный историк, полковник Маркус Райснер в материале для издания DW написал, что новое наступление украинских войск в приграничном регионе РФ может быть еще одной попыткой показать 47-му главе США Дональду Трампу и его команде, что есть смысл продолжать поддерживать Киев, информирует «НБН».

По его мнению, пока рано говорить о фактическом наступлении ВСУ в Курской области, поскольку они не применили большие соединения и виды войск по всей территории региона для достижения цели на оперативном уровне. Сейчас Силы обороны осуществили передовую контратаку с участием 3-х бригад или их частей.

Райснер считает, что цель нового наступления армии Украины – вырваться из «пузырька» атак ВС РФ с трех сторон. Редактор британского издания The Economist Шашанк Джоши предполагает, что защитники также хотят поставить оккупантов в оборону, помешав им наращивать наступательные действия.

Также возможной целью операции ВСУ является захват дополнительных российских территорий, которые станут разменной монетой перед переговорами.

При этом эксперты допускают, что наступление в Курской области – обманный маневр и основной удар Силы обороны нанесут в другом месте. Австрийский военный считает, что до инаугурации Трампа 20 января ждут сюрпризы от армии Украины.

Ранее аналитик Дэвид Акс объяснил, почему захватчикам не удается вытеснить украинские войска из Курской области.