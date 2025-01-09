В четверг, 9 января, день ангела у Павла, Захара, Филиппа, Петра и Антонины. Ребенка, рожденного сегодня, можно назвать одним из этих имен, «НБН» раскрывает значение некоторых:

Павел (с латинского «малый», «небольшой») – добрый, отзывчивый, вежливый человек, который всегда готов прийти на помощь, ищет справедливости и заступается за слабых. В работе добивается высоких результатов благодаря сдержанности собранности. В отношениях с женщинами романтичный, отзывчивый и заботливый, ждет внимания со стороны возлюбленной.

Захар (с древнееврейского «Бог помнит») – мужчина, который процветает на вызовах и видит в них возможность для роста. Обладает лидерскими качествами, творческой энергией, острым умом и жаждой знаний. Выбирает работу, которая будет соответствовать его уникальным навыкам и страстям. В отношениях будет верным и поддерживающим партнером, глубоко ценит семью.

Филипп (с древнегреческого «любящий лошадей», «тот, кто любит ездить верхом») – мужчина, который постоянно ищет социального успеха и внимания, при выборе профессии будет искать работу с высокой зарплатой. В отношениях редко меняет партнерш, в женщине ценит покорность и мягкость.

В этот день, согласно народным верованиям, запрещено ссориться, так как конфликт затянется, злоупотреблять спиртным, бездельничать, бросать работу недоделанной, насмехаться над незнакомцами или друзьями. Также сегодня нельзя пришивать пуговицы – вы можете «пришить» старые проблемы к новому году.

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