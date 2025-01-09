Жители Киева и области проведут десятый день нового года со светом, о чем сообщается в приложении «Киев Цифровой». Вводить ограничения на завтра нет необходимости, поскольку потребление электроэнергии стабилизировалось и держится на уровне, который соответствует сезонным показателям, пишет издание «НБН».

В НЭК «Укрэнерго» напомнили, что после масштабных обстрелов критической инфраструктуры энергетики продолжают восстанавливать разрушенное вражескими ударами либо менять уничтоженное оборудование. Поэтому ситуация в энергосистеме может меняться.

Бытовым потребителям в Киеве и области нужно следить за официальными сообщениями: жителям столицы на сайте ДТЭК Киевские электросети, а жителям региона на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, в Минэнерго отреагировали на слухи о повышении тарифов на свет в июне.