В пресс-службе ГУР МОУ рассказали, что в субботу, 18 января, в Санкт-Петербурге в трамвайном депо «Ручьи» сожгли локомотив 3M62У. Эту машину россияне использовали для обеспечения логистики путинских оккупационных сил, которые воюют против нашей страны, информирует издание «НБН».

У Буданова уточнили, что огонь уничтожил всю систему управления, локомотив, который доставлял захватчикам на фронт боеприпасы, оружие и боевую технику по железной дороге, не подлежит восстановлению.

В то же время украинская военная разведка не стала уточнять подробности уничтожения российского локомотива, однако опубликовала соответствующие кадры.

Напомним, 31 декабря спецподразделение ГУР МОУ вблизи Крыма нанесло исторический удар по Ми-8 оккупантов, используя морской дрон Magura V5. У Буданова рассказали подробности уничтожения вертолетов над Черным морем.