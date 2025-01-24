В пятницу, 24 января, по новому церковному календарю день ангела у Ксении, Дениса, Павла, Ивана, Николая и Тимофея. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен, «НБН» рассказывает о характере и значении некоторых:

Ксения (с греческого «чужеземка», «гостеприимная», «странница») выглядит независимой и холодной, однако внутри она довольно ранимая. Эта женщина очень эмоциональная и вспыльчивая, ценит в людях честность и справедливость. Уверенно стремится к исполнению своих желаний, любит победы и тяжело переносит неудачи. Часто выбирает необычные профессии.

Ксения окружена поклонниками, но редко кого-то из них приближает к себе, она ищет мужчину, который будет относиться к ней с нежностью и уважением. Выйдя замуж, будет хорошей домохозяйкой и мамой.

Денис (с греческого «посвященный Дионису») – энергичный, решительный человек, которой является лидером, способным вдохновлять других своим энтузиазмом. Может достичь успехов в работе, которая связана с творчеством или коммуникацией.

Этот мужчина в отношениях – нежный, романтичный, верный и поддерживающий партнер, который будет стремиться к создаю приятной и легкой атмосферы для возлюбленной.

Согласно народным верованиям украинцев, в этот день нельзя: шить, вязать, стричь волосы, стричь ногти пожилым людям, заниматься домашними делами, работать на участке возле дома, садиться за стол, если солнце уже село, обижать кого-то или насмехаться.

Кроме того, сегодня не стоит начинать новые дела или браться за трудную работу – не будет пользы, а также мести пол – могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Ранее мы рассказывали о значении имен Екатерина, Геннадий и Федор.