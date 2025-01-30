В четверг, 30 января, день ангела у Василия, Григория, Владимира, Ивана и Максима. Мальчику, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен, «НБН» рассказывает значение некоторых:

Василий (с древнегреческого «царь», «царственный») – амбициозный, уверенный в себе, решительный в достижении целей мужчина. Легко находит общий язык с окружающими, способен сохранять дружелюбие к людям, которые ему не нравятся.

В отношениях с девушками чувствует себя уверенно, при знакомстве всегда подчеркнет свои сильные стороны. Василий довольно долго выбирает себе спутницу жизни. Больше всего ценит искренние чувства, поддержку, честность и верность.

Григорий (с древнегреческого «бдительный») – очень чувствительный и ранимый человек, которого легко задеть, однако обиды он помнит недолго. Этот мужчина всегда надеется на лучшее, остается оптимистом даже в безвыходных ситуациях. Может построить успешную карьеру в любой сфере.

Для отношений Григорий ищет девушку, которая тщательно ухаживает за собой, обладает хорошим чувством юмора и является интересной собеседницей.

Согласно народным верованиям, в этот день нельзя: злиться, ревновать, стирать, вязать, прясть, вышивать, ходить в гости, пользоваться острыми предметами. Не стоит 30 января злоупотреблять алкоголем – появятся проблемы с желудком.

Также сегодня родителям запрещено ругать и наказывать детей, в противном случае они станут еще более непослушными. Постарайтесь в этот день уладить ссоры с близкими, иначе конфликты затянутся на весь год.

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