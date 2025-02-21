В пятницу, 21 февраля по новому стилю день ангела у Ольги, Даниила, Ивана, Георгия, Павла, Константина, Остапа, Григория и Александра. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен, «НБН» раскрывает значение и характер обладателей имени Ольга и Даниил.

Ольга (происходит от скандинавского имени Hélga, означает «святая», «священная») – искренний, прагматический, деликатный, доброжелательный человек. Эта женщина обладает твердым, решительным характером, она никогда не совершит поступки, которые могут ухудшить ее авторитет или репутацию близких людей.

Обладательница этого имени в работе отличается трудолюбием и упорством, полностью отдается любимому, делу, становится специалистом, однако редко стремится занять руководящую должность.

Ольга при выборе мужа ориентируется не только на свои чувства, но и на его социальный статус. Она никому не позволит вмешиваться в свою личную жизнь. Создав семью, станет прекрасной женой и матерью.

Даниил (с древнееврейского «Бог мой судья») – добродушный, отзывчивый, флегматичный человек, который склонен видеть лучшее в людях и сложившейся ситуации. Этого мужчину сложно вывести из себя, он всегда принимает взвешенные решения. В работе Даниил полностью посвящает себя своему делу, однако по карьерной лестнице далеко не продвигается.

В отношениях обладатель этого имени очень требовательный, поэтому внимательно присматривается к избраннице. В молодости часто меняет партнерш. Создав семью, возьмет на себя роль защитника и обеспечителя.

Согласно народным верованиям, чтобы не навлечь на себя неприятности и беды, 21 февраля запрещено: выполнять тяжелую физическую работу, рубить деревья на участке, отказывать в помощи нуждающимся, вступать в конфликты, злословить.

В этот день не стоит переедать, злоупотреблять алкоголем – будут проблемы с желудком. Кроме того, сегодня нельзя оставлять дом неубранным – беспорядок может привлечь проблемы. Также откажитесь от развлечений и веселья.

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