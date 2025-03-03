Заместитель Буданова в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал, что страна-агрессор существенно увеличила выпуск БПЛА различных типов, что позволяет оккупантам за один удар запускать по нашей стране от 150 до 200 дронов, пишет «НБН».

По его словам, сегодня у врага есть большой спектр беспилотников, который нельзя пересчитать на пальцах одной руки: «Шахед», «Герань-1», «Герань-2», «Гербера», «Гарпия», «Пародия» и другие. Эти БПЛА включают разведывательные, ударные и имитационные дроны. Все эти цели перегружают украинскую ПВО.

Генерал сообщил, что россияне хотят увеличить количество площадок запуска беспилотников по Украине. Если будут выполнены планы на первое полугодие, захватчики одновременно смогут атаковать нашу страну около 500 БПЛА.

Отметим, ранее разведка Великобритании заявляла, что в РФ смогли нарастить производство беспилотников, что позволило армии Путина увеличить интенсивность ударов по Украине.

Ранее начальник ГУР МОУ ответил, сколько денег ежедневно тратит Россия на войну против нашей страны.