Заместитель командира 3-й ОШБр в эфире «24 канала» рассказал, что на харьковском направлении интенсивность боев не снижается с лета. Российские захватчики бросают все силы и средства, чтобы прорвать линию обороны ВСУ.

По его словам, в частности, оккупационные войска РФ атакуют поселок Боровая Изюмского района. Враг использует и малые пехотные группы, и штурмовые группы с техникой, пишет издание «НБН».

Кудряшов отметил, что интенсивность боевых действий на этом участке фронта снижается только тогда, когда россияне несут потери. Им нужно время для перегруппировки и подкрепления резервами. Военнослужащий заверил, что защитники делают все, чтобы останавливать оккупантов еще на подступах к украинской линии обороны.

Заместитель командира Третьей штурмовой сообщил, что на Харьковском направлении ВС РФ применяют немало техники, однако не в тех объемах, которые были в начале полномасштабной войны, и в основном это старые образцы. Однако все же захватчики используют боевые машины в значительно больших масштабах, чем Силы обороны.

Напомним, аналитики ISW спрогнозировали последствия отказа США от обмена разведданными с Украиной.