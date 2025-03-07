В пятницу, 7 марта, по новому стилю день ангела у Антонины, Надежды, Анны, Екатерины, Оксаны, Марии, Павла, Василия, Нестора, Евгения и Николая. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» раскрывает значение и характер имен Антонина и Надежда:

Антонина (с древнегреческого «вступать в бой», другая версия – «цветок») – добрая, приветливая, дисциплинированная, рассудительная, отзывчивая, ответственная женщина. Обладательница этого имени в финансовых вопросах расчетлива и экономна.

В работе она старательная, исполнительная, организованная, может стать авторитетным руководителем. Для открытия своего бизнеса ей не нужны партнеры или помощники.

У Антонины много поклонников, однако в общении с ними она может вести себя грубо. Выйдя замуж, она всю себя посвятит роли хранительницы домашнего очага.

Надежда (с древнегреческого «надежда») – энергичная, эмоциональная, волевая женщина, которая приятна в общении. Она способна достигать успеха там, где у других давно бы опустились руки, благодаря своей настойчивости и твердости.

Обладательница этого имени может выбрать любую профессию, в которой будет развиваться и добиваться успехов, не жалея времени и сил.

Надежду мужчины не обделяют вниманием, но она не спешит с замужеством и тщательно обдумывает это решение. Создав семью, Надя станет хорошей женой и мамой.

Согласно народным верованиям украинцев, 7 марта запрещено: забывать о своих предках и о своем прошлом, поддаваться унынию, отказывать в помощи нуждающимся, жадничать, лениться, завидовать, лгать.

Также в этот день не стоит думать о плохом – иначе сбудется, выяснять отношения с кем-либо – долго не помиритесь. Кроме того, сегодня не стоит сажать что-либо и заниматься пересадкой цветов – растения могут не прижиться.

Ранее мы рассказывали о значении имен Аркадий и Елена.