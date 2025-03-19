В Украине возросло потребление электроэнергии. Как объяснили в НЭК «Укрэнерго», это связано с пасмурной погодой в большинстве регионов, из-за которой бытовые СЕС работают менее эффективно.

В среду, 19 марта, по состоянию на 09:30, уровень потребления электроэнергии был на 3,4% выше, чем в это же время во вторник, сообщает «НБН».

В то же время энергетики не прогнозируют применение стабилизационных или экстренных графиков отключений света в четверг, 20 марта, в частности в Киевской области и столице.

На объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных российскими ударами, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Чтобы поддерживать баланс в энергосистеме и снизить на нее нагрузку, потребителям нужно экономно потреблять электричество, особенно в период с 16:00 до 20:00.

В случае изменений с электроснабжением жителей столицы и Киевщины ДТЭК оперативно проинформирует на своих страницах в соцсетях. Стабилизационные или аварийные графики отключений света будут доступны на сайтах:

ДТЭК Киевские электросети;

ДТЭК Киевские региональные электросети.

Киевляне также могут получать актуальную информацию в мобильном приложении «Киев Цифровой».

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что Украина будет отвечать РФ, если армия Путина ударит по объектам энергетики.