В четверг, 20 марта, день ангела по новому стилю у Светланы, Ульяны, Клавдии, Александры, Марии, Ивана, Сергея, Василия, Никиты, Виктора и Максима. Не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает о значении имен Иван и Светлана:

Иван (с древнееврейского «помилованный Богом») – спокойный, выносливый, добрый, сильный, открытый, человек, который, если что-то задумает, идет напролом. Он никогда и никому не подчиняется.

Этому мужчине будет тяжело на любой работе, так как он не признает власть начальства и не способен четко выполнять поставленные задачи. Чтобы достичь успеха, ему необходимо упорно работать над собой, воспитать усидчивость и трудолюбие.

Обладатель этого имени популярен среди женщин, однако будет обращать внимание не на красоток, а на простых порядочных девушек. Ко вступлению в брак подходит серьезно, ради семьи будет готов на все.

Светлана (имя имеет славянские корни, означает «светлая», «свет земли») – самостоятельная, настойчивая, решительная, дипломатичная, добрая и трудолюбивая женщина. Ей тяжело определиться с выбором профессии, чтобы найти дело по душе, приходится поменять более десяти рабочих мест. Карьера и руководящие должности ее мало интересуют.

Обладательница этого имени привлекательна для противоположного пола, но она не будет проявлять знаки внимания первой. Ответственно относится к выбору мужа – мужчина должен быть достойным человеком.

Согласно народным верованиям, чтобы не навлечь на себя нищету, болезни и беды, 20 марта запрещено: выяснять отношения, ругаться, откладывать деньги на «черный день», сажать вербу, вечером выходить из дома без зажженной свечи, начинать большие или важные дела, бить или обижать домашних животных, работать на земле, отказывать в помощи нуждающимся.

Также в этот день родителям запрещено кричать на детей – это может принести несчастье в семью.

Ранее мы говорили о значении имен Дарья и София.