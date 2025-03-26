Игнат в эфире телеканала «Новини.Live» заявил, что защитники делают все для того, чтобы не допустить сбивания крылатых ракет Storm Shadow, которыми наносят удары по военным объектам российских захватчиков, пишет издание «НБН».

Он рассказал, что когда летят бомбардировщики Су-24, которые запускают эти ракеты, их прикрывают истребители Су-27 и МиГ-29. Не исключено, в ударной группе также будут американские истребители F-16 и французские Mirage.

Представитель ВС ВСУ отметил необходимость усиления Воздушных сил Украины, в частности немецкими крылатыми ракетами Taurus. Кроме того, наша страна нуждается в дополнительных системах ПВО.

Полковник добавил, что целесообразно испытывать различные образцы оружия и показывать их эффективность именно сейчас во время боевых действий.

Как сообщалось, в Минобороны Швеции прокомментировали сообщения о задержке отправки обещанных Стокгольмом самолетов ДРЛО в Украину.