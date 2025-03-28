В пятницу, 28 марта, по новому стилю день ангела у Ильи, Николая, Василия, Степана и Ивана. Мальчику, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» рассказывает, что означают популярные имена Илья и Николай:

Илья (с древнееврейского «Бог мой Господь») привык быть лидером во всем, достигнет желаемого любой ценой, в трудных ситуациях решает все проблемы. Этот мужчина веселый, общительный, легко находит общий язык с другими людьми, всегда поможет, научит и объяснит. В работе обладатель этого имени любое дело доводит до конца, умеет и любит зарабатывать деньги.

Отношения с женщинами протекают под полным руководством Ильи. Он не будет вступать в брак в юном возрасте, сначала ему нужно обрести финансовую стабильность и собственное жилье. В семье будет отвечать за материальный достаток. Жену будет носить на руках всю жизнь.

Николай (с древнегреческого «победитель народов») – энергичный, сообразительный, трудолюбивый, ответственный, волевой и целеустремленный человек. Этот мужчина всегда верен своим принципам и убеждениям.

Обладатель этого имени способен достичь успеха в любой сфере деятельности, дисциплинированность и рассудительность помогают ему справляться с любыми трудностями в работе.

Николай быстро вступит в брак с девушкой, которая ему понравилась. Будет заботливым мужем и отцом.

В этот день, согласно народным верованиям, нельзя: делать лишнюю работу, гулять, развлекаться, употреблять алкоголь, завидовать, думать о плохом, обижать кого-то, кричать и мусорить в лесу, топтать цветы, ломать ветки, обрезать или рубить деревья, совершать незапланированные покупки, мыть голову.

Кроме того, постарайтесь сегодня не выворачивать карманы – это к нищете.

Ранее мы говорили об именах Александр и Павел.