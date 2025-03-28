Дикий в эфире «Radio NV» прокомментировал возможность наступления ВС РФ в трех областях Украины. Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты нацелились на Сумщину, Харьковщину и Запорожье, пишет издание «НБН».

Военный эксперт рассказал, что угроза для Сумской и Харьковской областей является логичной на фоне отступления защитников из Курской области. В свое время враг собрал в приграничном регионе РФ 70 000 своих войск и до 10 000 солдат КНДР.

По его словам, россияне могут либо «разорвать» эти силы и перебросить их на другие направления, либо продолжать развивать успех «на хвосте» у украинских подразделений. Дикий допустил, что командование ВС РФ выбрало второй вариант.

Экс-доброволец «Айдара» отметил, что сейчас стоит вопрос о готовности ВСУ отражать атаки захватчиков на Сумщине и он видит некоторые основания для оптимизма.

Как сообщалось, в Силах обороны заявили, что армия Путина втрое увеличила количество штурмов в районе Покровска.