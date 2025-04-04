В пятницу, 4 апреля, по новому церковному календарю день ангела у Федора, Георгия, Иосифа, Никиты, Ивана, Николая, Якова, Никифора и Марии. Не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает интересное об именах Федор и Николай:

Федор (с древнегреческого «Божий дар») – ответственный, целеустремленный человек, который в жизни всего добивается сам. Этот мужчина – внимательный собеседник, обожает по поводу и без давать советы, готов на любые жертвы ради друзей.

В работе обладатель этого имени надежный и обстоятельный, выбирает дело, которое будет давать гарантированный заработок.

Самый важный и ответственный шаг в его жизни – создание семьи. Вступив в брак, станет заботливым мужем и отцом.

Николай (с древнегреческого «победитель народов») – сильный, надежный, активный, инициативный, педантичный человек. Этот мужчина готов много трудиться, всегда придумает, где найти дополнительный заработок, ставит перед собой высокие цели, достигая их выносливостью и упорством.

В работе обладатель этого имени компетентен в любых вопросах, справляется с трудностями без посторонней помощи. Может стать успешным бизнесменом.

Николай хорошо разбирается в женщинах, способен предугадать желания возлюбленной. Быстро вступает в брак, если девушка ему очень понравилась.

Согласно народным верованиям украинцев, чтобы не навлечь проблемы, беды и болезни в свою жизнь, 4 апреля нельзя: спорить, обманывать, держать обиду, распускать слухи, ссориться, оскорблять пожилых людей, обижать животных, употреблять алкоголь, переедать, выбрасывать остатки пищи, особенно хлеб.

Также сегодня не стоит кричать на журавлей или прогонять их – можете навлечь беду.

Ранее мы раскрывали тайну имени Никита.