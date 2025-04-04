Британское издание The Telegraph пишет, что ВС РФ активизировали дроновые атаки на Украину после начала переговоров под руководством администрации Трампа в конце зимы – количество обстрелов выросло более чем на 50%, информирует «НБН».

По данным журналистов, за 30 дней после 18 февраля, когда стартовали мирные переговоры, оккупанты нанесли около 4776 ударов БПЛА по сравнению с 3148 ударами за 30 дней до этого. Кремль считает, что интенсивными атаками на Украину он вынудит Киев пойти на уступки.

В материале сказано, что в последние недели налеты беспилотников стали более масштабными и эффективными, захватчики начали наносить удары группами «Шахедов». Дроновые атаки на Украину свидетельствуют о том, что россияне не намерены заканчивать боевые действия.

Как сообщалось, войска РФ начали применять на фронте самодельные боеприпасы для беспилотников с химическими веществами.