Представитель ОТГВ «Луганск» в эфире национального телемарафона сообщил, что оккупационная армия российской Федерации ждет благоприятных погодных условий для активных наступлений в районе Часового Яра Донецкой области.

По его словам, захватчики начнут механизированный штурм, когда появится туман или дождь, информирует издание «НБН».

Также свидетельствует о подготовке ВС РФ к активным боевым действиям рост интенсивности вражеских ударов на этом участке фронта: если еще несколько дней назад количество артиллерийских обстрелов составляло около 150-180, то сейчас он больше 200-260.

Запорожец рассказал, что в Часовом Яру остается 171 гражданский, а в Торецке – 48. Россияне принудительно привлекают местных к транспортировке тел погибших оккупантов: военные видели, как мужчина и женщина с помощью тачки перевозили трупы захватчиков.

Как сообщалось, аналитик Forbes объяснил, почему украинские войска в Белгородской области не могут защититься от КАБов.