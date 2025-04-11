В пятницу, 11 апреля, по новому стилю день ангела у Петра, Ивана, Николая, Якова и Ефима. Поздравьте их с именинами.

«НБН» рассказывает интересное об одном из самых популярных мужских имен в мире – Петр:

Петр (с древнегреческого «камень», «скала») – прямолинейный, независимый, напористый, воинственный человек, который всегда делает все по-своему и с ним приходится нелегко. Обладатель этого имени работает рывками, он очень способный, но часто ленится, поэтому редко достигает карьерных вершин и достигает успехов в своей сфере деятельности.

Этот мужчина неспешен в выборе жены, ему нужна та, которая будет соответствовать его идеалу, он мечтает об идеальной любви. Вступив в брак, останется преданным своей возлюбленной всю жизнь. Будет помогать ей в быту и постарается создать все условия, чтобы воспитать детей достойными людьми.

В этот день, согласно народным верованиям, запрещено: играть свадьбу, устраивать громкие развлечения, употреблять алкоголь, сплетничать, ругаться, игнорировать поломки в доме, заниматься рукоделием (шить, вышивать, вязать), ломать ветви деревьев, жадничать, копить лишнее имущество.

Также сегодня нельзя отказывать в помощи нуждающимся – иначе удача долго будет обходить вас стороной.

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