Военный аналитик в эфире телеканала «Киев24» рассказал, что захватчики получили приказ вернуть контроль над всей территорией Курской области до 9 мая. Жалеть силы и средства, считать потери на этом участке фронта россияне не будут, информирует издание «НБН».

По его словам, если оккупанты выполнят задачу, они перебросят силы на Сумщину, Харьковщину и, возможно, Черниговщину. Также часть войск РФ может отправить на Покровское, Лиманское и Запорожское направления.

Гетьман объяснил, что это будет не увеличение численности российских подразделений, а замещение потерь. У страны-агрессора нет резервов, которые она может привлечь в один момент, чтобы существенно усилить оккупационные войска Путина и начать масштабное наступление на фронте.

Эксперт напомнил, что за прошлый год ВС РФ максимально продвинулись в районе Покровска. Между этим городом и Донецком расстояние в 55 километров и, чтобы преодолеть этот отрезок, Россия положила почти полмиллиона оккупантов за 12 месяцев.

Как сообщали СМИ, войска страны-агрессора намерены прорваться в Днепропетровскую область уже в этом году.