В четверг, 17 апреля, по новому церковному календарю день ангела у Семена, Ивана, Александра, Федора, Ефрема и Михаила, не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» раскрывает значение мужского имени Семен:

Семен (с древнееврейского «Бог услышал») – справедливый, упорный, активный, харизматичный, доброжелательный человек. При этом обладатель этого имени не умеет сдерживать свои эмоции и часто обижается, провоцируя ссоры и разрыв отношений.

В работе этот мужчина трудолюбивый, дисциплинированный, целеустремленный, может стать прекрасным руководителем, который не будет кичиться своей должностью.

Семен не обделен женским вниманием, с противоположным полом он приветлив, внимателен и галантен. Вступает в брак обладатель этого имени не только по любви, но и по расчету: ему нужна не «серая мышка» или глупышка в красивой оболочке. В семейной жизни будет заботливым мужем и отцом.

Сегодня христиане отмечают Чистый четверг. В этот день наши предки готовились к Пасхе – тщательно убирались в доме, наводили порядок в огороде и саду, чистили хлев, умывались сами и умывали детей, пекли паски.

Также они придерживались ряда запретов: нельзя гадать, смеяться, петь, развлекаться, веселиться, злословить, ссориться, завидовать, сплетничать, брать взаймы или одалживать деньги, ходить в грязной одежде, одалживать личные вещи, шить, прясть, вышивать, отказывать в помощи, оставлять дом неубранным, употреблять алкоголь.

Напомним, мы говорили о характере обладателя имени Михаил.