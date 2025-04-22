Спикер ВМС Украины в эфире национального телемарафона сообщил, что россияне повысили ударные возможности подводных лодок. Теперь субмарины оккупантов в Черном море могут выпускать до 6 крылатых ракет «Калибр» вместо 4, как было раньше.

По его словам, сейчас в акватории находится одна подводная лодка-носитель, информирует издание «НБН».

Плетенчук объяснил, что сейчас захватчикам безопаснее использовать именно субмарины, поэтому они решили повысить их боевые возможности. Представитель Военно-морских сил ВСУ добавил, что у Черноморского флота страны-агрессора всего есть три подводные лодки проекта 636, еще одна «Алроса» не является носителем, россияне используют ее для патрулирования.

Ранее спикер ВМС Украины рассказал, что россияне в оккупированном Крыму ежедневно переставляют свои корабли. Плетенчук объяснил цель соответствующей активности захватчиков.