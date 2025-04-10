Представитель Военно-морских сил Украины в эфире национального телемарафона рассказал, что в Крыму оккупанты ежедневно передислоцируют корабли, чтобы защитить их от ударов ВСУ, пишет издание «НБН».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что россияне каждые сутки, иногда даже ночью, переставляют корабли и прячут некоторые суда Черноморского флота РФ в бухте Голландия в Севастополе.

Плетенчук назвал такую активность врага «действенной тактикой» и выразил уверенность в том, что захватчики продолжат делать это. Спикер ВМС ВСУ объяснил, что постоянная смена места стоянки кораблей позволяет снизить вероятность удара по ним.

Также капитан прокомментировал строительство универсального десантного корабля «Иван Рогов» в Крыму на замену уничтоженному крейсеру «Москва». По его словам, россияне пока что создали только часть корпуса самого большого судна ЧФ РФ, весь процесс займет у них годы.

Представитель Военно-морских сил добавил, что на поражение недостроенного корабля никто тратить ценные боеприпасы не будет.

Как сообщалось, главком ВСУ Александр Сырский высказался о материале западного СМИ про провал украинского контрнаступления в 2023 году.